Lionel Messi'den La Liga tarihinde bir ilk!

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, La Liga tarihinde bir ilke imza attı...

'nın Arjantinli yıldızı , takımının ile deplasmanda karşılaştığı maçta Arturo Vidal'in takımı öne geçiren golünü hazırlayan isim oldu.

Messi, bu maçta yaptığı asistle birlikte bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.

Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 2008-09 sezonunda Xavi'den sonra 20 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

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Messi'nin bu sezon ligde şu ana kadar 22 de golü bulunuyor.