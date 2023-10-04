Lionel Messi'yi MLS'e getiren David Beckham, Barcelona korkusunu açıkladı

Arjantinli yıldızı, Amerika'ya götüren David Beckham, Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönmesinden endişe duyduğunu açıkladı.

Barcelona'nın teklifi, Beckham'ı endişelendirdi

Messi, Barcelona'dan 2021'de ayrıldı

Bu yaz Barça'ya dönmek yerine Inter Miami'ye imza attı

NE OLDU? Lionel Messi, Paris Saint-Germain'deki "mutsuz" söneminin ardından yaz ayında Inter Miami'ye katıldı. Ancak yaz boyunca onu isteyen başka bir takım daha vardı: Çocukluk kulübü Barcelona. David Beckham, Barcelona'nın Lionel Messi'ye yaptığı tekliften endişe duyduğunu itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? The Overlap'ın bir bölümünde David Beckham şunları söyledi: "Lionel'e teklifte bulunduk ancak Suudi Arabistan'dan da teklif vardı. Ayrıca Barcelona onun geri dönmesini istiyordu. Barcelona'nın teklifi beni gerçekten endişelendirdi çünkü takımına hiçbir zaman düzgün bir veda edemedi. Bu nedenle son kararı vermek tamamen ona kalmıştı."

BÜYÜK RESİM: Beckham ayrıca Lionel Messi'nin Inter Miami'ye katılma süreciyle ilgili şunları söyledi: "Birkaç yıl önce Messi'nin babasıyla Barcelona'da görüştük. O dönemde onu takıma kazandırabilecek durumda değildik. Messi de henüz gelmeye hazır değildi. Messi'nin babasıyla yaptığımız görüşmelerde onu Miami'de görmek istediğimi söyledim. Sonrasında görüşmelerimiz devam etti. Yaklaşık 4 yıl bunun için çalıştık. Paris Saint Germain'deyken bir fırsat olduğunu gördük."

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR?? Yeni kulübünde çıktığı ilk yedi maçta 10 gol atan Messi, eylül ayında bir sakatlık geçirdi ve dört MLS maçını kaçırdı. Sakatlığını atlatıp geri dönmeye hazırlanıyor.