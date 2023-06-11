Lionel Messi'yi elinden kaçıran Al Hilal rotayı Neymar'a çevirdi: Dev transfer teklifi

İdil Erin Tetik
Lionel-Messi(C)GettyImages
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi'nin Inter Miami ile anlaşmasının ardından Neymar ile temasa geçti.

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NE OLDU? CBS Sports'un haberine göre, Al Hilal, Neymar ile transfer görüşmesini masaya yatırmak için Cuma günü Paris'e bir heyet gönderdi. Brezilyalı oyuncuya Cristiano Ronaldo'nun yıllık kazancına eş değer yani yıllık 200 milyon euro gibi bir teklif yapılacağı iddia ediliyor.

BÜYÜK RESİM: Al Hilal bu yaz Lionel Messi'yi kadroya katmak istese de Arjantinli yıldız Inter Miami ile anlaştı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Neymar(C)GettyImages

Neymar PSG 2022-23Getty Images

Lionel Messi Neymar PSG 2022-23Getty

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