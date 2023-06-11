Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Lionel Messi'nin Inter Miami ile anlaşmasının ardından Neymar ile temasa geçti.

Al Hilal, Messi transferinde mutsuz oldu

Rotayı Neymar'a çevirdiler

Brezilyalı yıldız, PSG'den ayrılabilir

NE OLDU? CBS Sports'un haberine göre, Al Hilal, Neymar ile transfer görüşmesini masaya yatırmak için Cuma günü Paris'e bir heyet gönderdi. Brezilyalı oyuncuya Cristiano Ronaldo'nun yıllık kazancına eş değer yani yıllık 200 milyon euro gibi bir teklif yapılacağı iddia ediliyor.

BÜYÜK RESİM: Al Hilal bu yaz Lionel Messi'yi kadroya katmak istese de Arjantinli yıldız Inter Miami ile anlaştı.

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