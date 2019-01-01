Lionel Messi yeni sözleşme görüşmelerinde

Arjantinli süper yıldızın Barça'daki geleceği tartışma konusu olmuştu ama görünen o ki yeni sözleşme için görüşmeler başlamış.

, 'yla yeni kontrat için görüşmeler yürütüyor.

Katalan ekibindeki 18. yılına giren Arjantinli futbolcunun mevcut sözleşmesinde tek taraflı sözleşme feshetme hakkının bulunması ayrılık dedikodularına yol açmıştı.

Barça'nın sportif direktörlüğünü yürüten Eric Abidal, bunun olmaması için kulübün harekete geçtiğini doğruladı.

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Mundo Deportivo'ya konuşan Abidal, "Sözleşme görüşmeleri başladı. Yakında bir anlaşma sağlanır mı bilmiyorum çünkü bu oyuncuya bağlı fakat biz kulüp olarak bu işin en kısa zamanda çözülmesini arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Messi'nin mevcut sözleşmesi 2021'de sona erecek.

Arjantinli süper yıldız, Barcelona formasıyla 34 kupa kazanıp bir rekora imza atarken, 'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise dört şampiyonluk yaşadı.