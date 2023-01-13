Lionel Messi'ye Barcelona'nın eski yönetiminden ağır hakaretler: "Hormonal cüce"

Eski Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yönetim kurulundan bazı kişilerin Lionel Messi'ye yönelik hakaret içeren mesajları ortaya çıktı.

Josep Maria Bartomeu'nun mesajlarının açığa çıktığı iddia ediliyor

Yazışmalarda Messi hakkında da bazı ifadeler var

Arjantinli yıldız için hakaret içeren konuşmalar yapmışlar

NE OLDU? El Periodico'da yer alan habere göre, bir dönem Barcelona başkanlığını üstlenen Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulundan bazı kişilerin WhatsApp konuşmaları açığa çıktı. Söz konusu mesajlarda, dönemin hukuk hizmetleri başkanı Roman Gomez Ponti'nin Lionel Messi'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı iddia ediliyor.

NE SÖYLENDİ? Roman Gomez Ponti'nin dönemin başkanı Bartomeu'ya şu mesajları attığı iddia ediliyor: "Barto, dürüst olmak gerekirse bu lağım faresine karşı (Messi) o kadar iyi olamazsın. Kulüp ona her şeyi verdi ve o sadece kendisini düşünüyor. Hepsinden önemlisi, Barça'ya hayatını borçlu olan bu hormonal cüce yüzünden kulüpteki herkes zor durumda kalıyor."

DAHA FAZLASI: Lionel Messi çocukluğundan beri terlettiği Barcelona formasına 2021-22 sezonunda veda ederek PSG'ye imza attı.