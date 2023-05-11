Lionel Messi & Neymar krizinin ardından PSG taraftar grubu SERT bir karar aldı

Paris Saint-Germain'in "ultras" taraftar grubu, Lionel Messi ve Neymar'a dair yaşanan krizin ardından aldığı kararla tavrını ortaya koydu.

Taraftarlar kulüp yönetiminden memnun değil

Ayrıca bazı oyunculardan da

Geri kalan maçlara gitmeyecekler

NE OLDU? PSG taraftarları, yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyahatin ve Neymar ile yaşanan krizin ardından tavrını ortaya koydu. Taraftar grubu Ultras sezonun geri kalan maçlarında Parc des Princes'e gitmeyeceklerini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Sosyal medyadan bir açıklama metni yayınlayan Collectif Ultras Paris, yönetimin yaşanan olaylardaki tutumu nedeniyle artık maçlar katılmayacağını duyurdu.

BÜYÜK RESİM: Ultras grubu geçtiğimiz hafta da PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ve diğer yöneticilere karşı protesto düzenlemişti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

@Getty

Getty Images