Lionel Messi & Neymar krizinin ardından PSG taraftar grubu SERT bir karar aldı

- Taraftarlar kulüp yönetiminden memnun değil
- Ayrıca bazı oyunculardan da
- Geri kalan maçlara gitmeyecekler
NE OLDU? PSG taraftarları, yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a yaptığı izinsiz seyahatin ve Neymar ile yaşanan krizin ardından tavrını ortaya koydu. Taraftar grubu Ultras sezonun geri kalan maçlarında Parc des Princes'e gitmeyeceklerini açıkladı.
NE SÖYLENDİ? Sosyal medyadan bir açıklama metni yayınlayan Collectif Ultras Paris, yönetimin yaşanan olaylardaki tutumu nedeniyle artık maçlar katılmayacağını duyurdu.
BÜYÜK RESİM: Ultras grubu geçtiğimiz hafta da PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi ve diğer yöneticilere karşı protesto düzenlemişti.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:@Getty
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