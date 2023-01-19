İki süperstarın yeniden bir araya gelmesinin şerefine, maç biletine astronomik bir ücret ödendi.

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun 19 Ocak Perşembe günü yeniden bir araya geleceği karşılaşmayı izlemek için dünyanın en pahalı futbol bileti satın alındı.

Futbol ikonları, Avrupa futbolunu domine ettikleri için kariyerleri boyunca pek çok kez kozlarını paylaşma fırsatı buldular.

Ve dünyaca ünlü yıldızlar, Paris Saint-Germain'in Al-Hilal ile Al Nassr takımlarının karmasından oluşacak All-Star maçında belki de son kez aynı sahaya adım atacaklar.

Ve bunun üzerine zengin bir iş insanı, süper yıldızların sahada yeniden savaştığını görmek için inanılmaz bir bedel ödedi. Tam 2.2 milyon Sterlin'e maçın biletini satın aldı.

Biletin başlangıç fiyatı 220.000 Sterlin'di, ancak Müşerref bin Ahmed Al-Ghamdi tarafından 2.2 milyon Sterlin gibi bir ücret ödendi.

Astronomik fiyatın, şimdiye kadar bir futbol bileti için ödenen en yüksek fiyat olduğu düşünülüyor.

Biletler neden bu kadar pahalı?

The Mirror'ın bildirdiğine göre, Ronaldo'nun Suudi XI'in kaptanı olarak ilk çıkışını yapması için alınan pahalı giriş bileti, Suudi Genel Eğlence başkanı Turki Al-Sheikh tarafından başlatılan bir bağış toplama girişiminin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Ve girişimin geliri, Suudi Arabistan'ın bir hayır kurumu olan Ehsan fonuna bağışlanacak.

2 milyon Sterlin'lik bileti olmayanlar, sergi karşılaşmasını Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye, Asya ve Kuzey Amerika'da beIN Sports üzerinden izleyebilecek.

Bu maç, aynı zamanda Messi'nin gelecekteki olası takımlarında birisi olan Al Hilal'deki takım arkadaşları olabilecek kişilerle yakınlaşma anlamına da geliyor.

Arjantinli süperstarın, Ronaldo'nun Suudi ekibi Al Nassr'la 200 milyon Euro karşılığında sözleşme imzalamasının ardından Al Hilal ile 300 milyon Euro'luk bir anlaşma yapacağı iddia ediliyor.