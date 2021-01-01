Lionel Messi transfer görüşmelerine resmen başlayabilir

Barcelona'daki sözleşmesinin son 6 ayına giren Lionel Messi, başka bir kulüple transfer görüşmelerine resmen başlayabilir.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde 'nın kapısından dönen Lionel Messi'nin Katalan deviyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

Arjantinli yıldız, gelecek planlaması için başka bir kulüple transfer görüşmelerine resmen başlayabilir.

Sözleşmesinin bitimine 6 aydan az bir süre kalan 33 yaşındaki yıldızın adı , , gibi kulüplerle anılmıştı.

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Barcelona'ya 2000 yılında katılan Messi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Katalan devinden ayrılmak istemişti ancak sözleşme engeline takılmıştı.

Öte yandan Goal'ün edindiği bilgilere göre; oyuncu veya menajerliğini yapan babası Jorge, şu ana kadar herhangi bir kulüple temas kurmadı.

Bu sezon 18 resmi maça çıkan , Barcelona formasıyla 10 gol atıp 3 asist yaptı.