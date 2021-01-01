Lionel Messi transfer görüşmelerine resmen başlayabilir
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Barcelona'nın kapısından dönen Lionel Messi'nin Katalan deviyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
Arjantinli yıldız, gelecek planlaması için başka bir kulüple transfer görüşmelerine resmen başlayabilir.
Sözleşmesinin bitimine 6 aydan az bir süre kalan 33 yaşındaki yıldızın adı Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter gibi kulüplerle anılmıştı.
Barcelona'ya 2000 yılında katılan Messi, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Katalan devinden ayrılmak istemişti ancak sözleşme engeline takılmıştı.
Öte yandan Goal'ün edindiği bilgilere göre; oyuncu veya menajerliğini yapan babası Jorge, şu ana kadar herhangi bir kulüple temas kurmadı.
Bu sezon 18 resmi maça çıkan Lionel Messi, Barcelona formasıyla 10 gol atıp 3 asist yaptı.