Lionel Messi tarihe geçti: Bir ilki gerçekleştirdi!

Lionel Messi, Copa America'da ülkesine Kanada karşısında yardımcı olurken tarihte bir ilki başardı.

Lionel Messi tarihe geçti

Arjantin, Kanada'yı 2-0 yendi

Messi takımına asistleriyle katkı verdi

NE OLDU? Copa America'nın açılış karşılaşmasında Arjantin ile Kanada karşıya karşıya gelirken Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arjantin 2-0 kazandı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Julian Alvarez ve 88. dakikada Lautaro Martinez kaydetti. Lionel Messi ise takımına asistleriyle katkı verirken tarihte bir ilki başardı.

BÜYÜK RESİM: Arjantin'nin dünyaca ünlü oyuncusu Lionel Messi, maç içerisinde iki net fırsatı değerlendiremedi. Buna rağmen takımının iki golünde de başrol oynadı ve ilk golün kilit pasını, ikinci golün ise asistini yapan isim oldu. Böylece Lionel Messi, 7 farklı Copa America'da asist yapan ilk futbolcu oldu.

DAHA FAZLASI: Bu sonuçla birlikte A Grubu'na Arjantin 3 puanla başlarken, Kanada 0 puanda kaldı.

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SIRADA NE VAR? Arjantin, Copa America'daki ikinci maçını 26 Haziran'da Şili'ye karşı oynayacak. Ardından 30 Haziran'da Peru ile karşı karşıya gelecek.