Lionel Messi: Soyunma odasındakiler acı içindeydi

Lionel Messi, Copa America'da B Grubu 2. maçında Paraguay ile oynadıkları ve 1-1 sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'nın ve Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu , 1-1 biten maçının ardından açıklamalar yaptı.

Messi, 57. dakikada attığı penaltıyla ülkesine beraberliği getirdi. Penaltı pozisyonunun doğru olduğunu söyleyen başarılı futbolcu, ilk yarıyı şöyle değerlendirdi:

"İlk 15 dakikaya iyi başladık. Topa sahip olduk ve ne yapacağımızı biliyorduk. Pozisyon üretemesek de topu ileri taşıyorduk. Onların golü ise hiç hesapta yokken geldi ve oyunu tamamen değiştirdi. Biz de çılgına döndük. Üstelik ikinci golü atma şansımız da olmuştu."

Maçın gidişatı üzerine Messi, "İkinci yarıda sahaya çıkıp gol aramaktan başka çaremiz yoktu. Hata yapmaya, boşluk bırakmaya başladığımız zaman oyuna yön vermek zor olabiliyor. Bu yüzden sakin kalmaya çalıştık. Maç sonu soyunma odasındakiler acı içindeydi çünkü kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Turu geçebilmek için son maçı kazanmamız lazım ve bu çok zor olacak. Kendimizi geliştirmek zorundayız ve çok zamanımız kalmadı. Kalan son maç bize bağlı. " fadelerini kullandı.