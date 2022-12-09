Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, Arjantin ile oynayacakları Dünya Kupası çeyrek final maçı öncesinde Lionel Messi sorusunu "aptalca" buldu.

Van Gaal'in Messi için özel planları var

Ancak fikirlerini açıklamadı

Scaloni ise her türlü planın üstesinden gelmeye hazır

NE OLDU? Van Gaal, Arjantin kaptanı Lionel Messi'yi durdurmak için özel planlar hazırladıklarını saklamadı ancak bunları açıklamanın "aptalca" olacağını düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Louis van Gaal şunları söyledi: "Size herhangi bir plan açıklamayacağım. Bunu yapmamız bir hayli aptalca olur. Ama onu nasıl durduracağımıza bir cevap bulmak, o kadar da zor değil. Geçişleri bloke edip kapatın. Bunun çok da problem yarattığını sanmıyorum."

BÜYÜK RESİM: Ancak Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Messi'nin durdurulmasından memnun olmayacak ve planlarını hazırladı: "Lionel'e neler olacağını göreceğiz. Rakiplerimizin farklı taktikler bulmasına alışkınız. Hemen sonuca varmak istemiyoruz. Biz de birkaç farklı taktiğe başvurabiliriz. Bazı nüanslar var. Eğer Lionel'i durdurmaya karar verirlerse buna da çözüm bulacağız."

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VAN GAAL İÇİN SIRADA NE VAR? 71 yaşındaki teknik direktör, Hollanda ile birlikte 9 Aralık'ta Arjantin'i mağlup ederek 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale ulaşmaya çalışacak.