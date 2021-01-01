ÖZEL | Lionel Messi sezon sonunu bekliyor

Goal'ün edindiği bilgilere göre, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Lionel Messi'nin henüz bir takımla görüşmedi.

Yazdan bu yana Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'nin adı her geçen gün yeni bir takımla yazılmaya devam ediyor.

Futbolseverler, yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağını merak ederken, Arjantinli oyuncu bu sorulardan ve haberlerden rahatsız olmaya başladı.

Goal'den Ruben Uria'nın edindiği bilgilere göre Messi basında yer alan spekülasyonlarından bıktı. Arjantinli, kesin kararını sezon sonunda verecek.

Messi'nin Barcelona ile olan sözleşmesi altı ay sonra sona eriyor. Bu da Arjantinli oyuncuya, başka kulüplerle görüşme hakkı tanıyor. Fakat Messi hiçbir kulüple temas kurmadığını bildiriyor. Barcelona'nın kaptanı, ayrıca 7 Mart'ta yapılacak seçimde aday olan üç isimle de henüz bir görüşme gerçekleştirmedi. Messi, bu sayede bir 'seçim kozu' olarak görünmekten kaçınıyor.

33 yaşındaki oyuncunun adı en çok Fransız kulübü Paris Saint Germain ve eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City ile anılıyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde El Mundo gazetesinde çıkan sözleşme detayları haberleri Lionel Messi ve Barcelona cephesinde büyük tepki çekmişti. Haber yayınlandıktan sonra yapılan açıklamada gazeteye dava açılacağı ifade edilse de Goal'ün ulaştığı bilgilere göre henüz bu konuda yasal bir adım atılmadı.