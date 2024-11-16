Lionel Messi: "Sen bir korkaksın, senden hoşlanmıyorum"

Lionel Messi, Paraguay-Arjantin maçının hakemi Anderson Daronco'ya tepki gösterdi.

Paraguay, Arjantin'i 2-1 yendi

Messi öfkeliydi

Maçın hakemine tepki gösterdi

NE OLDU? Arjantin, FIFA Dünya Kupası Elemesi maçında Paraguay ile karşı karşıya gelirken maç 2-1'lik Paraguay galibiyetiyle sonuçlandı. Lionel Messi'nin hedefinde ise maçın hakemi vardı.

NE SÖYLENDİ? Lionel Messi, Paraguay-Arjantin maçının hakemi Anderson Daronco'ya tepki gösterdi: "Sen bir korkaksın, senden hoşlanmıyorum."

NE OLMUŞTU? Maç öncesi Paraguay Futbol Federasyonu sıra dışı bir karar alarak ev sahibi takımın seyircilerinin Messi'nin formasını giymesini yasakladı. Buna Arjantinli yıldızın oynadığı kulüp takımlarındaki formalar da dahil. ABD ligi MLS'te de Messi'nin takımı Inter Miami'yi ağırlayan kimi kulüpler aynı önleme başvurmuştu.

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Paraguay Futbol Federasyonu, bu maçın kendileri için çok önemli olduğunu zafer için güç birliği yapmaları gerektiğini belirterek kararı eleştirenlere tepki gösterdi. Amaç tribünlerde milli takımın kırmızı renginin tam hakimiyet sağlaması. Maçı izlemesi beklenen 1700 Arjantinli seyirci ise bu uygulamadan muaf oldu.