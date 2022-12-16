Tangocular, Fransızlara karşı dev bir final maçına çıkacaklar ve süperstarlarında mahrum kalabilirler.

Lionel Messi, Dünya Kupası final maçı öncesindeki antrenmanda sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.

Arjantinli süperstarın, hamstring sakatlığı geçirebileceği korkusuyla bir gün izin aldığı belirtildi.

35 yaşındaki oyuncunun, pazar günü Arjantin'in final için Fransa ile karşılaşacağı maçta forma giyip giymeyeceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bunun üzerine Arjantinli taraftarların final maçına yönelik korkuları arttı.

Ve bu endişeler, Lionel Scaloni'nin Messi'ye Fransa karşılaşması öncesinde izin verdiği haberleriyle daha da arttı.

Ne söylendi?

Foot Mercato, Messi'nin hamstringinde rahatsızlık yaşadığını bildirdi. Ancak, yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Dünya Kupası finalinde oynamak için her şeyi yapacak.

Ülkenin umutlarının çoğu, bu kış Katar'da düzenlenen turnuva boyunca sansasyonel bir form grafiğine sahip olan yıldız forvete bağlı...

Messi, Fransa için Kylian Mbappe ile aynı sayıda (beş gol) attıktan sonra Altın Ayakkabı için yarışıyor.

Arjantin; Angel di Maria, Paulo Dybala ve Lautaro Martinez'in yanı sıra daha küçük bir rol oynamasına rağmen dört gol atan Manchester City'nin yıldızı Julian Alvarez gibi birçok hücum gücüne sahip.

Arjantin'de Messi olmasaydı Fransa, Antoine Griezmann ve Olivier Giroud'nun yanı sıra süperstarları Mbappe'ye sahip olduğu için finalin ezici bir favorisi olacaktı. Ancak Messi varken karşı takımın net üstün olduğunu söylemek mantıksız olur.

Messi ne söyledi?

Hırvatistan galibiyetinin ardından Messi şunları söyledi: "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum, güçlü hissediyorum ve her maçı oynamaya hazırım.

"Yorgun geldiğimiz için kolay değil, ama takımımız yeniden güç kazandı ve güçlü bir oyun oynadık.

"Bundan çok keyif alıyorum. Bu Dünya Kupası'nda kendimi çok mutlu hissediyorum ve takıma yardım edebiliyorum."