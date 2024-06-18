Lionel Messi sahada en çok öfkelendiği oyuncuyu açıkladı

Lionel Messi kariyeri boyunca kendisini sahada en çok kızdıran rakip oyuncuyu açıkladı.

Messi kariyeri boyunca sahada birçok kez zorlu anlar yaşadı

Ancak en çok El Clasico'da öfkelendiğini söylüyor

Sergio Ramos ile ilgili itirafta bulundu

NE OLDU? Sekiz Ballon d'Or sahibi Lionel Messi kariyeri boyunca sahada birçok efsanevi oyuncuya karşı oynadı. Kulüp kariyerinde Barcelona, PSG ve Inter Miami formaları giyerken Arjantin için 182 kez maça çıktı.

NE SÖYLENDİ? Abitare'ye konuşan Lionel Messi sahada kendisini en çok sinirlendiren rakibinin Sergio Ramos olduğunu söyledi: "Sergio Ramos ile çok tartışırdık. O en iyisiydi, beni sahada en çok kızdıran oyuncuydu. Sonradan takım arkadaşı olduk ama El Clasico'da hep çok tartışırdık ve baskılı maçlar olurdu."

BÜYÜK RESİM: Sergio Ramos ile Lionel Messi, El Clasico'da birbirlerinin en dişli rakibiydi ancak daha sonra Paris Saint-Germain'de bir araya gelip takım arkadaşı oldular.

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SIRADA NE VAR? Lionel Messi'nin Arjantin'i 21 Haziran'da Kanada ile karşı karşıya gelecek ve Copa America mücadelesinde galibiyet almak isteyecek.