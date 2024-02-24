Lionel Messi, Real Madrid'li dünyaca ünlü eski yıldızın oğlunu yanına aldı

Fernando Redondo'nun oğlu, Inter Miami'ye attığı imzayla Lionel Messi'nin yanına transfer oldu.

Inter Miami'nin yetenek avı devam ediyor

Messi'nin yanına Redondo'nun yanına transfer oldu

Federico Redondo'nun babası döneminin en yetenekli isimlerinden biriydi

NE OLDU? Inter Miami, Arjantinli orta saha oyuncusu Federico Redondo'yu kadrosuna kattı. 21 yaşındaki Redondo, Real Madrid, AC Milan ve Arjantin formaları terleten eski yıldız Fernando Redondo'nun oğlu. Inter Miami geçtiğimiz MLS sezonunda istediğini yapamadı ancak hala yetenek avı ve hedefleri devam ediyor.

NE SÖYLENDİ? Inter Miami, Federico Redondo transferini şu sözlerle anlattı: "Federico gibi heyecan verici genç bir orta saha oyuncusunu Inter Miami'ye getirmekten mutluluk duyuyoruz. Kendisi, top hakimiyeti iyi, topsuz alanda da farkındalık sahibi, gelecek vaadeden bir oyuncu."

BÜYÜK RESİM: Federico Redondo'nun babası Fernando Redondo kendi döneminin en yetenekli isimlerinden biriydi. 2000 yılında 17 milyon euro karşılığında Real Madrid'den Milan'ın yolunu tuttu. Ancak çıktığı ilk maçın henüz ilk dakikalarında dizinden sakatlandı ve yaklaşık 2.5 yıl sahalara dönemedi. Redondo bu nedenle en uzun süre oynayamayan en pahalı futbolcu diye anılıyordu. Redondo kulüpten kazanacağı yıllık 3 milyon euro'dan da vazgeçerek eşine az rastlanan bir hamle yaptı. Arjantinli kulübün kendisine tahsis ettiği evi ve arabayı da geri vermek istese de Milan bunu reddetmişti.

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SIRADA NE VAR? Inter Miami bir sonraki maçını 26 Şubat'ta LA Galaxy'ye karşı oynayacak. 3 Mart'ta da Orlando City maçına çıkacaklar.