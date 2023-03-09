Arjantinli süperstarın formasını isteyen genç yıldız, amacına ulaşamadı.

NE OLDU? Bayern Münih, Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanan Şampiyonlar Ligi maçını 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Dev maçın ardından Münih'in genç yıldızı Musiala, soluğu Lionel Messi'nin yanında aldı ve Arjantinli süperstarla forma değiştirmek istediğini belirten bir hareket yaptı.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan süperstar ise kendisiyle forma değiştirmek isteyen 20 yaşındaki oyuncuyla çıkış tünelinde buluşacağına dair bir harekette bulundu.

NE SÖYLEDİLER: Musiala, daha sonra gazeteciler tarafından takip edildi ve stadyumdan ayrılırken kendisine Messi'nin formasını alıp almadığı soruldu.

Genç oyuncunun gazetecilere verdiği cevap ise son derece netti: "Onu bulamadım!"

Musiala, sahadan ayrılırken elinde bir çanta taşıyordu ve gazeteciler, içinde bir Messi forması olup olmadığını sorduğunda, "Hayır, çubuk kraker. Bu benim yemeğim, Messi forması değil" cevabını verdi.

BÜYÜK RESİM: Musiala'nın futbol kariyerinde bir daha Messi ile aynı sahayı paylaşıp paylaşmayacağı çok da kolay olmayabilir.

Güney Amerikalı oyuncunun PSG'de devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor ve büyük eleştiriler alıyor.

Bu nedenle Musiala'nın bir daha Messi forması alma umudu kalmayabilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Musiala, şu an için Bayern'e başka bir Bundesliga şampiyonluğu için yardım etmeye odaklanıyor ve ezeli rakipleri Borussia Dortmund ile rekabet ediyorlar.

Alman devinin Şampiyonlar Ligi çeyrek finaldeki rakibi, 17 Mart'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.