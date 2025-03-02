Lionel Messi: "Paris'te iki yılı zor geçirdim"

Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de geçirdiği iki yıldan bahsederken tek bir gün bile mutlu olmadığını söyledi.

Messi, 2021'den 2023'e kadar PSG'de oynadı

Ancak Paris'te hiç mutlu olmadığını tekrar söyledi

Arjantinli, Inter Miami'ye geleceği günü iple çekmiş

NE OLDU? Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de geçirdiği son iki yılda hiçbir zaman tatmin olmadığını söyledi. Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Messi'nin hücum hattında Kylian Mbappe ve Neymar gibi takım arkadaşları bulunuyordu. 2022 Dünya Kupası şampiyonu, Sky Sport'un Cuma günü aktardığı bilgiye göre Apple Music'e verdiği röportajda konuştu.

NE SÖYLENDİ? Lionel Messi, Apple Music'e verdiği röportajda şunları söyledi: "MLS liginde oynamayı her zaman aklımda tutuyordum. Bana cazip geldi ve yapmak istediğim bir şeydi. O iki yıl benim için iyi geçmedi."

"Hiçbir günden, antrenmanlardan, maçlardan memnun kalmadım. Uyum sağlamakta zorluk çektim. Inter Miami'ye katılmayı düşündüm çünkü kulüp sürekli büyüyor. Gelip kulübün daha da büyümesine yardımcı olma fikri hoşuma gitti. Messi, "Ailemin de bu şehri seveceğini biliyordum."

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Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntılar, Lionel Messi'yi 2021 yılında Paris ekibine transfer olmaya yöneltmişti. Çocukluk kulübüne gözyaşlarıyla veda eden Messi'nin PSG'deki iki sezonu pek iyi geçmese de Ligue 1'de iki şampiyonluk yaşadı.