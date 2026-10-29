Messi'nin doğum yeri Rosario'dan yerel gazeteci Gonzalo Calvigioni'nin aktardığına göre Newell's Old Boys, Lionel Messi'yi geri getirmek için yoğun çaba harcıyor.

Calvigioni'ye göre Messi'nin futbola başladığı Rosario kulübü, sekiz kez Ballon d'Or kazanan yıldızın dönüşü için çalışmalarını sürdürüyor.

Calvigioni, Estadio 3 por Cadena 3 Rosario'da Messi'nin "Newell's Old Boys'a dönüşe hiç bugünkü kadar yakın olmadığını" söylüyor. Kulüp, onu 2027 yılının ocak ayında kadrosuna katmayı umuyor.

Messi'nin Inter Miami ile sözleşmesi Aralık 2028'in sonuna kadar devam ediyor. Bu nedenle bu kış ülkesine dönmesi pek olası görünmüyor.

Messi, 2000 yazında Rosario'dan Barcelona'ya taşındı. Arjantin kulübünün A takımında ise hiç maça çıkmadı.