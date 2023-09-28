Lionel Messi'den eksik kalan Inter Miami, Amerika Açık Kupası finalinde (U.S. Open Cup) Houston Dynamo'ya kaybetti.

Messi kadroda yoktu

Sakatlıkla mücadele ediyor

Inter Miami onsuz 2-1 kaybetti

NE OLDU? 20 Eylül'de Toronto FC'ye karşı oynadıkları mücadelede sakatlanan Lionel Messi, Amerika Açık Kupası finalinde yer almadı. Inter Miami ise finalde Houston Dynamo'ya 2-1 kaybetti. Inter Miami'nin tek golünü 92. dakikada Josef Martinez kaydederken Houston Dynamo, Griffin Dorsey ve Amine Bassi'nin golleriyle zafere koştu.

BÜYÜK RESİM: Inter Miami, geçtiğimiz Temmuz ayında takıma katılan Lionel Messi'nin yokluğunda çıktığı dört maçın ikisini kazandı.

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

MESSI VE INTER MIAMI İÇİN SIRADA NE VAR? Inter Miami bir sonraki maçını MLS'te NYCFC'ye karşı oynayacak.

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