Lionel Messi'nin yokluğu Arjantin için hiç sorun teşkil etmiyor

Arjantin, Dünya Kupası'nın başlamasına doğru ilerliyor. Son dünya şampiyonu, cumartesi gecesi Honduras'ı 2-0 mağlup etti. Lionel Messi, Teksas'ta oynanan bu hazırlık maçında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.

Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, tam olarak formda olmayan Messi ile risk almak istemedi, bu nedenle yıldız oyuncu takım arkadaşlarının performansını kenardan izlemek zorunda kaldı. Skorun açılması biraz zaman aldı. Lautaro Martínez, dostluk maçının 37. dakikasında bir penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Arjantin takımı, ikinci yarı başlar başlamaz bir gol daha attı. Mükemmel bir performans sergileyen Giuliano Simeone, Martínez'in pasıyla topu ağlara gönderdi. Dünya Kupası'na katılamayan Honduras, dostluk maçının geri kalanında maçı biraz olsun heyecanlı hale getiremedi.

Scaloni, savunmasında eski Ajax oyuncuları Nicolás Tagliafico ve Lisandro Martínez'i tercih etti. Tagliafico, devre arasında soyunma odasında kaldı. Martínez ise Arjantin milli takım teknik direktörü tarafından bir saat süreyle sahada kaldı.

Arjantin, Dünya Kupası başlamadan önce bir kez daha sahaya çıkacak. Çarşamba gecesi ile Perşembe sabahı arasında, 36 yıl bekledikten sonra son Dünya Kupası'nı kazanan üç kez dünya şampiyonu Arjantin'in rakibi İzlanda olacak.

Son Dünya Şampiyonu, 17 Haziran'da Dünya Kupası grup aşamasını, veda maçında Hollanda'yı 0-1 yenen Cezayir ile açacak. 22 Haziran'da Avusturya bir sonraki rakip olacak ve 28 Haziran'da Ürdün ile son maç oynanacak.