Lionel Messi'nin yeni Barcelona dövmesi transfer habercisi mi?

Lionel Messi yeni Barcelona dövmesi yaptırdı, peki bu yaz ayında takıma geri döneceği anlamına mı geliyor?

PSG yıldızının Barcelona'ya döneceği iddia ediliyor

Bacağında yeni bir Barça dövmesi var

Ancak bu dövme tasarımı uzun yıllardır hazırlanıyordu

NE OLDU? Lionel Messi halihazırda 10 rakamı, futbol topu ve Arjantin arması dövmeleri olan bacağına bir de Barcelona dövmesi ekledi. Ancak bu dövme yaz aylarında kulübe geri döneceği anlamına gelmiyor. Arjantinli yıldızın Barcelona arması dövmesi, Camp Nou'da olduğu zamanlarda planlanmıştı.

BÜYÜK RESİM: PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin eski kulübü Barcelona'ya döneceği iddia ediliyor ancak Arjantinli yıldıza Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif var. Lionel Messi eğer Suudi Arabistan'a gitmeyi kabul ederse yılda 400 milyon dolar kazanacak.

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? 2022 Dünya Kupası galibi oyuncu, Suudi Arabistan'a izinsiz gittiği için PSG tarafından iki hafta kadro dışı bırakıldı.