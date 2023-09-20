Lionel Messi'nin takım arkadaşı: "Leo, Inter Miami'deki herhangi biri"

Inter Miami'nin kalecisi Drake Callender, Lionel Messi'nin yeni takımının soyunma odasında nasıl biri olduğunu anlattı.

Callender, Messi'yi anlattı

Arjantinlinin mütevazı biri olduğunu söylüyor

Inter Miami, Toronto ile karşı karşıya gelecek

NE OLDU? Callender, Dünya Kupası sahibi Lionel Messi'nin "harika bir takım arkadaşı" olduğunu söylerken alçak gönüllü olmasını övdü.

NE SÖYLENDİ? USOpenCup.com'a konuşan Callender, Lionel Messi hakkında şunları söyledi: "O harika bir takım arkadaşı. Biraz utangaç ve tatlı dilli. Her zaman yeni bir ülkede, yeni bir ligde olduğunu göz önüne almalıyız. Muhtemelen alışmaya çalışıyor. Onun için her şey yeni. Bu yüzden kendisini iyi hissetmesi için elimden geleni yaptım. Bizim başarmak istediğimiz şeye inandı ve hem sahada hem de saha dışında büyük katkı verdi. O sadece Inter Miami'deki herhangi biri olmak istiyor. Takım arkadaşlarımızdan biri olmak istiyor ve çok alçak gönüllü. Bu duruma çok saygı duyuyorum."

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Gelecek maç MLS MIA TOR Bilgi

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INTER MIAMI İÇİN SIRADA NE VAR? Atlanta United'a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından Inter Miami, Perşembe günü Toronto FC ile karşı karşıya gelecek.