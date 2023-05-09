Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'dan gelen transfer teklifini bekletmesinin tek bir nedeni var

İdil Erin Tetik
Antonella Roccuzzo in Diriyah wearing a traditional Saudi hamaSaudi Tourism Authority
L. MessiPSGTransfersAl Hilal

Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif alan Lionel Messi kararını Antonela Roccuzzo'ya bağlı olarak verecek.

  • Messi'nin gelecek sezon hangi takımda olacağı hala belirsiz
  • Suudi Arabistan'dan iyi bir teklif aldı
  • Ancak transfer için ailesini ikna etmesi gerekecek

NE OLDU? Paris Saint-Germain ile sözleşmesi Haziran ayında sona eren Arjantinli yıldız hala kontrat yenilemedi ve takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Ancak L'Equipe'e göre, Lionel Messi, Avrupa'da kalmak için süreci uzatıyor. Bunun nedeni ise Messi'nin hayat arkadaşı Antonela Roccuzzo, Suudi Arabistan'a taşınmakta tereddüt ediyor.

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Sergio Busquets ve Jordi Alba hamleleriyle Lionel Messi transferini ateşlemeyi düşünüyor. Ancak PSG'nin Arjantinli yıldız ile sözleşme yenilemeye istekli olduğu da söyleniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Lionel Messi Antonela Roccuzzo Thiago Mateo Ciro Año Nuevo 2022@leomessiSergio Busquets Lionel Messi Jordi AlbaGetty/GOALLionel Messi Paris Saint-Germain 2022-23Getty

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