Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif alan Lionel Messi kararını Antonela Roccuzzo'ya bağlı olarak verecek.

Messi'nin gelecek sezon hangi takımda olacağı hala belirsiz

Suudi Arabistan'dan iyi bir teklif aldı

Ancak transfer için ailesini ikna etmesi gerekecek

NE OLDU? Paris Saint-Germain ile sözleşmesi Haziran ayında sona eren Arjantinli yıldız hala kontrat yenilemedi ve takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Ancak L'Equipe'e göre, Lionel Messi, Avrupa'da kalmak için süreci uzatıyor. Bunun nedeni ise Messi'nin hayat arkadaşı Antonela Roccuzzo, Suudi Arabistan'a taşınmakta tereddüt ediyor.

BÜYÜK RESİM: Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Sergio Busquets ve Jordi Alba hamleleriyle Lionel Messi transferini ateşlemeyi düşünüyor. Ancak PSG'nin Arjantinli yıldız ile sözleşme yenilemeye istekli olduğu da söyleniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

@leomessi

Getty/GOAL