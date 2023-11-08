Lionel Messi'nin sürpriz yatırımı, Cristiano Ronaldo'yu aynı sektöre çekti

Lionel Messi, Sergio Agüero'nun takımı KRÜ Esports'a ortak olurken Cristiano Ronaldo da David de Gea'dan davet aldı.

Messi, KRÜ Esports'un ortağı oldu

Arjantin'den eski takım arkadaşı Agüero ile iş birliği yapacak

David de Gea, Rebels Gaming'e Cristiano Ronaldo'yu davet etti

NE OLDU? 2020 yılında Agüero'nun kurduğu KRÜ, halihazırda Rocket League, FIFA, League of Legends ve Valorant gibi popüler e-spor oyunlarında yarışıyor ve oldukça rekabetçi bir takım. KRÜ'nün yeni ortağı ise Lionel Messi oldu. Sergio Agüero, Salı günü yayınladığı bir videoyla Messi ile anlaştıklarını duyurdu.

NE SÖYLENDİ? Agüero, Lionel Messi'nin e-spor dünyasına girişiyle ilgili şunları söyledi: "Leo ile aynı kulüpte olmaktan dolayı mutluyum. Messi'nin KRÜ'nün bir parçası olması onur verici. O tarihin en iyi futbolcusu ve aynı zamanda en harika arkadaşı."

BÜYÜK RESİM: Messi'nin KRÜ ile anlaştığının açıklanmasından kısa bir süre sonra David de Gea, Cristiano Ronaldo'yu Rebels Gaming'e davet etti. KRÜ'nün paylaşımının altına yorum yapan David de Gea sahibi olduğu Rebels Gaming'i ve Cristiano Ronaldo'yu etiketleyerek olaya el attı.