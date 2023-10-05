Lionel Messi'nin sosyal medyadan kaç para kazandığı ortaya çıktı

Lionel Messi sosyal medya kazancıyla yalnız MLS'teki yıldızları değil, Amerikan sporunun önde gelen isimlerini de geride bıraktı.

Messi sponsorluk konusunda büyük bir etkiye sahip

Amerikanın önde gelen yıldızlarını sosyal medya geliriyle geride bıraktı

MLS'te Messi ile ikinci en çok kazanan arasında devasa bir fark var

NE OLDU? Lionel Messi, Inter Miami'ye imza attığı günden bu yana MLS'in simgesi oldu ve hem takımına hem de lige büyük bir gelir sağladı. Arjantinli yıldız, MLS oyuncuları içinde sosyal medyadan en fazla kazanç sağlayan isim. Ayrıca LeBron James ve Tom Brady gibi Amerikan sporunun önde gelen isimlerini de geride bırakıyor.

LIONEL MESSI SOSYAL MEDYADAN NE KADAR KAZANIYOR? Betting.com tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Lionel Messi, Instagram'daki her bir sponsorlu gönderi için ortalama 4.9 milyon dolar (4 milyon £) kazanıyor. Bu da Arjantinli yıldızın 2023 takvim yılı içinde sponsorlu gönderilerden 206,6 milyon dolar (170 milyon £) kazandığı anlamına geliyor.

DİĞER OYUNCULAR NE KADAR KAZANIYOR? Lionel Messi ile MLS'teki diğer oyuncular arasındaki sponsorluk kazanç farkları devasa boyutta. Messi'den sonra Instagram'da sponsorluk anlaşmalarından en fazla kazanan isim Los Angeles Galaxy'nin forveti Chicharito. Meksikalı oyuncu, her bir reklamlı gönderisi için 62.500 dolar kazanıyor ve toplamda 1 milyon dolar'ın üzerinde bir kazanç sağlıyor. Lorenzo Insigne ise Instagram kazancıyla üçüncü sırada yer alıyor.

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BÜYÜK RESİM: Lionel Messi yalnız MLS yıldızlarından değil Amerika'nın önde gelen oyuncularından da daha fazla kazanıyor. NBA efsanesi LeBron James, Instagram'da bir gönderi başına 1.6 milyon dolar kazanırken NFL efsanesi Tom Brady, 147 bin dolar alıyor. Inter Miami'nin ortaklarından David Beckham ise sponsorlu gönderi başına 841 bin dolar kazanıyor.