Lionel Messi’nin rekor golünde hakem hata mı yaptı? ‘O gol hiç sayılmamalıydı’

Arjantin ile Avusturya arasında oynanan Dünya Kupası maçı (2-0) sonrasında hakemlik konusunda büyük tartışmalar yaşandı. Özellikle mağlup takımdan, hakem Amin Omar’a yönelik, Lionel Messi’nin açılış golü de dahil olmak üzere büyük bir hayal kırıklığı hakim.

Messi, maçın başlarında bir penaltı atışını kaçırdıktan sonra, 38. dakikada yine de skoru açtı. Bu, onun Dünya Kupası'ndaki on yedinci golüydü ve bu golle Miroslav Klose'yi (16 gol) tüm zamanların en golcü Dünya Kupası oyuncusu unvanından kesin olarak tahtından indirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında Messi on sekizinci golünü de attı.

Yine de Avusturya’da ilk golün sayılmaması gerektiği görüşü hakim. Zira gol öncesinde Xavier Schlager’in Alexis Mac Allister tarafından düşürüldüğü iddia ediliyor. Ancak hakemler golü geçerli saydı.

“Beni tamamen yere indirdi,” diye Avusturya basınına öfkeyle konuştu Schlager. “İki bacağım da havadaydı ve sonra çimlerin üzerine düştüm. Sık sık yere yattığım ya da serbest vuruş kazandığım bir oyuncu olarak bilinmem. Bana göre bu kesinlikle bariz bir fauldu. Gol sayılmamalıydı.”

Bu konuda milli takım teknik direktörü Ralf Rangnick de ona destek verdi. “VAR, Arjantin’in penaltısında yaptığı gibi davranmalıydı. Eğer bu pozisyonda da görüntülere baksaydı, evlerinde izleyen herkesin gördüğü şeyi o da görürdü: Schlager’e yapılan bariz bir faul.”

Maç sırasında öfkeden köpüren Konrad Laimer, Arjantin’in FIFA’dan ayrıcalıklı muamele gördüğü görüşünde. “Kaç faul yaptıklarını bilmiyorum, ama sanki 700 faul yapsalar bile cezasız kalacaklarmış gibi geldi. Yetmiş dakika geçtikten sonra ilk sarı kartı aldılar.”

“Nedense son zamanlarda sarı kartlar artık gösterilmiyor,” dedi Laimer. “Bunun için endişelenmemem gerektiğini biliyorum, çünkü bir anlamı yok. Ama bu durum işleri zorlaştırıyor. Tabii ki biz de mükemmel oynamadık. Gereksiz yere topu kaybederseniz, onlar kontra ataklarda son derece tehlikelidir. Lionel Messi topu aldığında, onunla ne yapması gerektiğini zaten bilir. Bu konuda çok, çok iyidir.”