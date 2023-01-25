Lionel Messi'nin oğlundan Cristiano Ronaldo sevinci

Bazı Cristiano Ronaldo hayranları, Lionel Messi'nin küçük oğlunun pozunu Portekizli yıldızın gol sevincine benzetti.

Messi ailesi kar tatiline çıktı

Hep birlikte kamera karşısına geçtiler

Bu fotoğraf bazı Cristiano Ronaldo hayranlarının gözünden kaçmadı

NE OLDU? Lionel Messi ve ailesi, kış tatillerini kayak merkezinde geçiriyor. Antonela Roccuzzo ailece yaşadıkları özel anları, Instagram hesabından paylaştı. Lionel Messi'nin küçük oğlu Ciro'nun pozu, bazı Cristiano Ronaldo hayranlarının gözüne takıldı. Ciro'nun Portekizli yıldızı taklit ettiğini iddia ettiler.

SIRADA NE VAR? Lionel Messi ve arkadaşları, 29 Ocak'ta Reims'i ağırlayacak ve ardından 1 Şubat'ta Montpellier deplasmanına gidecek.