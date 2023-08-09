Arjantinli süperstarı ilk kez MLS'te izlemek isteyenler, biraz daha beklemek zorunda kalacaklar.

NE OLDU? Arjantinli oyuncu, Ligler Kupası son 16 turunda Inter Miami ile FC Dallas arasında oynanan sekiz gollü gerilim filmi gibi geçen maçta bir gol attı.

Messi'nin ekibi, penaltı atışlarını 5-3 kazandıktan sonra çeyrek finale yükseldi ve bir sonraki MLS fikstüründe karşılaşacakları takım olan Charlotte FC ile kozlarını paylaşacaklar.

BÜYÜK RESİM: İki takım Ligler Kupası'nın son sekiz turunda karşı karşıya geleceği için, 20 Ağustos'ta gerçekleşmesi planlanan MLS fikstürü şimdi resmi olarak daha sonraki bir tarihe ertelendi ve bu tarih önümüzdeki günlerde duyurulacak. Bu haber, Messi'yi MLS'te ilk kez izleyecek olanları büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Haberin devamı aşağıda

NE DEDİLER?: Inter Miami yaptığı açıklamada, "20 Ağustos'ta Charlotte FC ile oynayacağımız normal sezon MLS maçı, Ligler Kupası'ndaki maçlar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 20 MLS maçı, oyunun oynanacağı yeni tarihte duyurulacaktır" denildi.

BİR FOTOĞRAFTA:

Getty Images

MESSI İÇİN SIRADA NE OLACAK? Dünya Kupası kazanan Arjantinli kaptanı, yeni kulübü için dört maçta şimdiden yedi gol attı ve şu anda tüm zamanların en çok gol atan dördüncü futbolcusu konumunda bulunuyor.