Lionel Messi, MLS kariyerine Inter Miami ile başlamaya hazırlanırken lüks dairesinde son döneminin keyfini çıkaracak.

NE OLDU? Cadena SER'in bildirdiğine göre, Arjantinli süperstar Porsche Design Tower'daki daireyi 2019'da satın aldı ve kendisi ve ailesi nihayet bu lüks daireye taşınma fırsatını buldu.

60 katlı kule, sadece birkaç saniye uzaklıktaki Miami Beach'in inanılmaz manzarasını sunuyor. Lionel Messi'nin plaja birkaç saniye uzaklıkta bulunan ve araba asansörü olan Miami'deki dairesinin fiyatı ise 9 milyon Dolar...

BÜYÜK RESİM: Messi, kontratının sona ermesiyle Paris Saint-Germain'den ayrıldı ve bu hafta, Inter Miami'ye katılma kararını doğruladı.

35 yaşındaki oyuncu başlangıçta Barcelona'ya yeniden katılmayı umarken Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal de onu transfer etmek istiyordu.

Ancak haberler, Messi'nin çocuklarının iyi bir eğitim görmesini istediği için Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmayı planladığını gösteriyor.

VE DAHA FAZLASI: Porsche Tasarım Kulesi ayrıca, sakinlerin dairelerine park etmelerine olanak tanıyan inanılmaz bir araba asansörü fırsatını da veriyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Porsche Design Tower

Porsche Design Tower

Porsche Design Tower

MESSI İÇİN SIRADA NE OLACAK? Arjantinli süperstar, önümüzdeki ay Inter Miami ile ilk maçına 21 Temmuz'da Cruz Azul karşısında çıkabilir.