Arjantinli süperstarın kardeşi, yaptığı açıklamaların ardından geri adım attı.

NE OLDU? Messi'nin kardeşi Matias, yayın platformu Twitch'te, Dünya Kupası'nı kazanan ve 7 kez Ballon d'Or sahibi olan erkek kardeşinin Barça'yı tek başına küresel bir süper güç haline getirdiğini söyledi.

"Sizi bilmem, ama Barcelona Messi sayesinde tanındı. Daha önce kimse onları bilmiyordu.

"Kimin Barcelona'ya gidip müzeyi görme şansı olduysa, müzenin Messi müzesi olduğunu görebilir."

NE SÖYLEDİLER: Matias, bu sözlerinin ardından ciddi bir geri adım attı ve Instagram'da şöyle bir yazı yazdı:

"Sosyal ağlarda söylediklerim için özür dilemek istiyorum. Oğlum ve arkadaşlarımla sadece şaka yapıyordum.

"Hem aileme hem de Leo'ya çok şey katan Barcelona gibi büyük bir kulüp hakkında bunu nasıl düşünebilirim ki?

"Katalonya bizim ikinci evimiz ve bu çok iyi biliniyor. Çok üzgünüm ve başta Barcelona taraftarları olmak üzere herkesten özür dilerim."

BÜYÜK RESİM: Johan Cruyff, Rivaldo, Romario, Ronald Koeman, Laszlo Kubala, Carles Rexach ve Sandor Kocsis gibi isimlerin hepsi, Messi'den önce Barcelona tarihindeki yerini aldı.

Arjantinli süperstar, İspanyol devine gelmeden önce de Avrupa Kupası kazandılar ve dünyanın en büyükler kulüplerinden birisi olmaya devam ediyordu.

Bu nedenle, Messi'nin kardeşinin söylediği şeyler dünya genelinde tepki gördü ve pişkince yapılan açıklamalar olarak değerlendirildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Messi, sözleşmesi sona erdikten sonra 2021 yılının yaz ayında takımdan ayrılarak Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile sözleşme imzaladı.

Arjantinli süperstar, Barcelona formasıyla 778 maça çıkarken 672 gol attı ve rekortmen bir başarı gösterdi.