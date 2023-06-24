Lionel Messi'nin inanılmaz araba koleksiyonu: 36 milyon dolarlık Ferrari'den üçlü Audi'ye

Gezegendeki en zengin ikinci futbolcunun lüks bir araba filosu var.

Lionel Messi tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olmasının yanı sıra dünyada da önemli bir marka değerine sahip.

Inter Miami'nin yıldızı, Al Nassr forması giyen rakibi Cristiano Ronaldo'nun hemen ardından dünyanın en çok kazanan futbolcuları listesinde ikinci sırada yer alıyor.

İki süper yıldız, yaklaşık olarak on yıldır en çok kazanan futbolcular listesini domine ediyor.

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Messi'nin bu büyük kazancının bir kısmı da garajındaki lüks harcamalara gidiyor. Peki Arjantinli yıldız hangi arabaları kullanıyor?

Ferrari 335 S Spider Scaglietti | 36 Milyon Dolar

Messi'nin garajındaki en pahalı arabası, Ferrari 335 S Spider Scaglietti. Arabayı bir müzayedede 36 milyon dolar karşılığında satın aldı. Peki tahmin edin müzayedede kim ikinci oldu? Cristiano Ronaldo.

Ferrari F430 Spyder | 165 Bin Dolar

Messi'nin kullandığı bir diğer Ferrari modeli ise Ferrari F430 Spyder. Ferrari'nin bu özel modeli için 164.490 dolar ödedi.

Audi Üçlüsü | 232 Bin Dolar

Alman otomobil üreticisi Audi, 2019 yılına kadar Barcelona'nın sponsoruydu. Bu nedenle Messi'nin tam üç Audi'si var. Biri 108 bin dolar, diğeri 69 bin dolar ve üçüncüsü 55 bin dolar değerinde Audi RS6, Audi A7, Audi Q7 model araçlara sahip.

Pagani Zonda Tricolore | 2 Milyon Dolar

Messi, Ferrari 335 S Spider Scaglietti ile birlikte bir de Pagani Zonda Tricolore'ye sahip. Arjantinli, bu güzellik için yaklaşık 2 milyon dolar ödedi.

Mercedes SLS AMG | 643 Bin Dolar

Mercedes SLS AMG, Messi'nin sahip olduğu bir diğer lüks araba. Arjantinli yıldız bu araç için 642.490 dolar ödedi ve şüphesiz Messi'nin koleksiyonundaki en güzel arabalardan biri.

Maserati Gran Turismo MC Stradale | 242 Bin Dolar

Messi, Arjantin'deki evindeyken sık sık Maserati Gran Turismo MC Stradale'i kullanırken görülüyor. Bu araba için 242.100 dolar ödedi.

Range Rover İkilisi | 270 Bin Dolar

Range Rover'lar dünyanın en lüks ve pahalı SUV arabalarından biri. Messi ise iki tane Range Rover'a sahip: biri 200 bin dolara mal olan Range Rover Vogue, diğeri 69 bin 500 dolar değerinde Range Rover Sport.

Cadillac Escalade | 75 Bin Dolar

Messi, bu sekiz kişilik Cadillac'ı 75.195 dolara satın aldı. Beş kişilik bir aile için mükemmel bir araba.

Lexus RX 450h ve bir Mini Cooper | 66 Bin Dolar

Messi'nin koleksiyonundaki en ucuz arabalar Lexus RX 450h ve Mini Cooper. Lexus ona yaklaşık 46.800 dolara, Mini Cooper ise yaklaşık 19.733 dolara mal oldu.