Lionel Messi'nin hocası, Arjantinli yıldızın kupa sırrını açıkladı

Lionel Messi, tarihin en fazla kupa kaldıran oyuncusu olurken Tata Martino bu başarının ardındaki sırrı açıklıyor.

Lionel Messi, ABD'deki ilk kupasını aldı

Tarihin en fazla kupa kaldıran oyuncusu oldu

Tata Martino, Messi'nin takım başarılarına daha fazla değer verdiğini söylüyor

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi, Inter Miami formasıyla ilk kupasını kaldırdı. Inter Miami, normal süresi 1-1 sona eren maçta Nashville'yi penaltılarda 10-9 yendi ve Kuzey / Orta Amerika Lig Kupası'nda şampiyon oldu. Böylece Lionel Messi kariyerindeki 44. kupasına uzanarak tarihin en fazla kupa kaldıran oyuncusu oldu.

NE SÖYLENDİ? Inter Miami Teknik Direktörü Tata Martino, Lionel Messi'nin bu zaferinin ardında takım başarılarına daha fazla önem vermesinin yattığını söyledi: "Bireysel başarıları bir kenara bırakıp takım başarılarına çok daha fazla değer veriyor. Tarihin en fazla kupa kaldıran oyuncusu unvanı emin ellerde."

BÜYÜK RESİM: ABD'deki kariyerinin henüz başında olan Lionel Messi, Inter Miami ile daha birçok kupa kazanıp rekorunu geliştirebilir.

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SIRADA NE VAR? Inter Miami bir sonraki maçını MLS'te Charlotte'a karşı oynayacak.