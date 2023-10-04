Lionel Messi'nin emekli olacağı kulüp belli oldu: Ne Inter Miami ne de Barcelona!

- Messi, Newell's Old Boys'da emekli olmak istiyor
- Dünya Kupası sahibi oyuncu, Barcelona'ya dönmeyecek
- Inter Miami ile kontratı 2025'te bitiyor
NE OLDU? Lionel Messi'nin Inter Miami ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor ancak El Nacional'e göre Arjantinli yıldız futbola Amerika'da veda etmeyecek. Lionel Messi futbolu çocukluk kulübü Newell's Old Boys'da bırakmak istiyor.
BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, 13 yaşında Newell's Old Boys'a veda ettikten sonra Barcelona'ya imza atmıştı.
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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR?: Messi, David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'de çıktığı ilk yedi maçta 10 gol kaydetti ancak daha sonra sakatlandı ve şimdi sakatlığını atlatmayı bekliyor.