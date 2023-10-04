Lionel Messi'nin emekli olacağı kulüp belli oldu: Ne Inter Miami ne de Barcelona!

Lionel Messi'nin hangi kulüpte futbolu bırakacağı belli oldu ancak bu takım ne Inter Miami ne de Barcelona değil.

Messi, Newell's Old Boys'da emekli olmak istiyor

Dünya Kupası sahibi oyuncu, Barcelona'ya dönmeyecek

Inter Miami ile kontratı 2025'te bitiyor NE OLDU? Lionel Messi'nin Inter Miami ile sözleşmesi 2025'te sona eriyor ancak El Nacional'e göre Arjantinli yıldız futbola Amerika'da veda etmeyecek. Lionel Messi futbolu çocukluk kulübü Newell's Old Boys'da bırakmak istiyor. BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, 13 yaşında Newell's Old Boys'a veda ettikten sonra Barcelona'ya imza atmıştı. ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE: Haberin devamı aşağıda Getty Images Getty MESSI İÇİN SIRADA NE VAR?: Messi, David Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'de çıktığı ilk yedi maçta 10 gol kaydetti ancak daha sonra sakatlandı ve şimdi sakatlığını atlatmayı bekliyor.