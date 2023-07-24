Lionel Messi'nin birlikte tarih yazdığı eski partneri Inter Miami yolunda!

Luis Suarez, Lionel Messi ile birlikte Inter Miami forması giymek için Gremio'daki bonservisini satın almaya hazırlanıyor.

Suarez, Messi'nin yanına dönmek istiyor

Gremio'daki bonservisini almaya hazır

Gremio'ya Ocak ayında iki yıllık bir anlaşmayla transfer olmuştu

NE OLDU? 2023'ün başlarında Gremio'ya iki yıllık imza atan Luis Suarez, yakın arkadaşı ve Barcelona'dan eski partneri Lionel Messi ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. ESPN Brezilya'nın haberine göre, Luis Suarez, Inter Miami'ye katılmak için bonservisini almak istiyor. Deneyimli forvetin takımdan ayrılmak istediğini bilen Gremio, oyuncunun gidişine onay verebilir.

DAHA FAZLASI: Uruguaylı oyuncu, Inter Miami'ye gitmek uğruna Gremio'ya şimdiye kadar aldığı maaşları geri ödemeye hazır. Gremio cephesi ise takımdan gitmek isteyen Luis Suarez'i ısrarla tutmak istemiyor.

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SIRADA NE VAR? Inter Miami bir sonraki maçını Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası mücadelesinde Atlanta United'a karşı Salı günü oynayacak.