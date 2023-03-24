Sergio Agüero, Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönebileceğini düşünüyor ve başkan Joan Laporta'yı çaba göstermeye davet etti.

Messi, 2021'de Barcelona'da ayrıldı ve PSG'ye katıldı

Henüz Ligue 1 ekibiyle sözleşme yenilemedi

Agüero, Messi'nin Barcelona'ya dönebileceğini öne sürdü

NE OLDU? Arjantinli oyuncu, 2021 yazında Paris Saint-Germain'e katılmak için Barcelona'ya veda etti. Fransa'daki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor fakat henüz kontartını yenilemedi. Lionel Messi'nin yakın arkadaşı Sergio Agüero, PSG yıldızının Barcelona'ya katılacağı dedikodularını güçlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Gerard Pique'nin King's League Twitch yayınına katılan Sergio Agüero şunları söyledi: "Bana göre Leo Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimali %50. Bence Leo, Barça'da emekli olmalı. Barcelona onun evi, kariyerini burada bitirmeli. Laporta bir adım atarsa Messi'nin Barcelona'ya dönüşünün yakın olduğunu düşünüyorum."

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