"Lionel Messi'nin Barcelona'daki hikayesinin bittiğine inanmıyorum" Laporta, Arjantinli'yi Camp Nou'ya döndürmek için can atıyor

Tüm zamanların en iyisi, 2021'de Camp Nou'dan Paris Saint-Germain'e serbest oyuncu olarak imza attı ancak şimdi dönüş için bir kapı açılıyor.

Joan Laporta'nın gözünde Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönüşü bir olasılık olmaya devam ediyor ve Barcelona başkanı, Arjantinli'nin kulüpteki "tarihi" hikayesinin henüz bitmediğini iddia ediyor.

Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncu, 2021 yazında serbest oyuncu olarak Fransa'nın yolunu tuttu ve Paris Saint-Germain'e imza attı.

La Liga devinin mali zorluklar içinde olması, Lionel Messi'ye bir sözleşme teklif edemeyecekleri anlamına geliyordu ancak şimdi 35 yaşındaki oyuncu için ihtimaller doğdu.

Lionel Messi, Barcelona'ya yeniden mi imza atacak?

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitimine bir yıl daha varken Arjantinli'nin kontratını 2024'e kadar uzatacağı söyleniyor.

Fakat Joan Laporta, Messi'nin kulübe dönüp dönmeyeceği sorulduğunda ESPN'e şunları söyledi: "Messi her şey demektir."

"Barça için muhtemelen tarihin en iyi oyuncusu, en verimlisi, Barça tarihinde sadece Johan Cruyff ile karşılaştırılabilir."

"Ama bir gün bu yaşanacaktı ve bir karar vermek zorunda kaldık, kulüp oyuncuların ve antrenörlerin üstündedir."

"Messi'nin Barcelona'daki hikayesinin bittiğine inanmıyorum. O sayfanın hala açık olduğundan, kapanmadığından emin olmanın da bizim sorumluluğumuzda olduğunu düşünüyorum."

"Eskisinden daha güzel bir sona sahip olduğumuzdan emin olmak bizim sorumluluğumuz. Barcelona Başkanı olarak Messi'ye borçlu hissediyorum."

Lionel Messi'nin yer aldığı en iyi hücum üçlüsü hangisi? 🤔pic.twitter.com/5Ru7WPaS96 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) June 29, 2022

Barcelona, Lionel Messi için bir hamlede bulunabilir mi?

Messi ile yapılacak herhangi bir anlaşma kolay olmayacak çünkü artık Ligue 1 devinin oyuncusu ve yaşı da ilerledi.

Ancak Joan Laporta bu konuda işleri yoluna koymak için kendini "borçlu" hissediyor: "Ona borçluymuşum gibi mi hissediyorum? Evet."

"Ahlaki olarak, Barcelona başkanı olarak yapılması gerekeni yaptığımı düşünüyorum. Ama aynı zamanda Barcelona başlanı olarak ve kişisel olarak ona borçlu olduğuma inanıyorum."

Lionel Messi, Barcelona formasıyla 778 maçta 672 gol attı ve 10 La Liga, 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. PSG'deki ilk sezonunda işler istediği gibi gitmedi ve yalnızca 11 gol kaydetti.

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