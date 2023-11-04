Lionel Messi'nin Ballon d'Or oylamasında kime oy verdiği ortaya çıktı

Lionel Messi'nin Ballon d'Or oylamasında Kopa Kupası için Jude Bellingham'a değil de sürpriz bir isme oy verdiği ortaya çıktı.

Bellingham, Kopa Kupası'nın sahibi oldu

Ancak Messi ona oy vermedi

Arjantinli yıldız sürpriz bir genci seçti

NE OLDU? Ballon d'Or ödüllerinde 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Kopa Kupası'nın (Kopa Trophy) sahibi bu yıl Jude Bellingham oldu. Ancak gecede sekizinci Ballon d'Or'unu kazanan Lionel Messi'nin oylamada Bellingham'a oy vermediği ortaya çıktı. Kopa Trophy oylamasında eski Ballon d'Or kazananlarından oluşan bir jüri, ilk tercihine üç puan, ikinci tercihine iki puan, üçüncü tercihine ise bir puan vererek kazananı belirlemiş oluyor.

MESSI KİME OY VERDİ? Lionel Messi, Kopa Kupası için ilk sıraya Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yı yazarak ona üç puan verdi. Arjantinlinin ikinci tercihi Barcelona'nın genç yeteneği Pedri'ydi. Lionel Messi, Jude Bellingham'a 1 puan vererek onu üçüncü sıraya yazdı.

BÜYÜK RESİM: Karim Benzema'nın da ilk tercihi Jude Bellingham değildi. Real Madrid'in eski yıldızı, Camavinga ve Pedri'nin ardından Bellingham'ı üçüncü sıraya yazdı. Ancak Bellingham; Zinedine Zidane, Ronaldinho, Luka Modric, Luis Figo, Ronaldo Nazario ve diğer çoğu ismin ilk tercihiydi.

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SIRADA NE VAR? Bellingham, Pazar günü Real Madrid formasıyla Santiago Bernabeu'da Rayo Vallecano karşısına çıkacak.