Lionel Messi'nin babası ile Barcelona Başkanı Laporta'nın buluşmasından ne karar çıktı?

Lionel Messi'nin babası ile Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızın kulübe muhtemel dönüşü için buluştu.

Arjantinli yıldız bu yaz serbest oyuncu olacak

Camp Nou'ya döneceği söyleniyor

Peki Messi'nin babası ile Laporta arasında neler yaşandı?

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncunun PSG ile sözleşmesi bitiyor ve serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor. Bir süredir Lionel Messi'nin Barcelona'ya döneceği iddia edilirken Arjantinli yıldızın babası Jorge ile Katalan devinin başkanı Joan Laporta bir araya geldi.

NE SÖYLENDİ? Toni Juanmarti'nin haberine göre, Joan Laporta ile buluşan Lionel Messi'nin babası Jorge Messi şunları söyledi: "Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor. Ben de onun buraya dönmesini isterim."

BÜYÜK RESİM: Jorge Messi ile Joan Laporta'nın buluşması, Arjantinli yıldızın transfer görüşmelerinin masada olduğunu gösteriyor. Barcelona bu hamleyi yapmak istese de Lionel Messi'yi kadroya katabilmek için mali kaynak bulması yada birçok oyuncuyu elinden çıkarması gerekecek.