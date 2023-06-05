Lionel Messi'nin babası ile Barcelona Başkanı Laporta'nın buluşmasından ne karar çıktı?

İdil Erin Tetik
Lionel Messi Joan LaportaGetty/GOAL
L. MessiBarcelonaTransfersLa LigaPSG

Lionel Messi'nin babası ile Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızın kulübe muhtemel dönüşü için buluştu.

  • Arjantinli yıldız bu yaz serbest oyuncu olacak
    Camp Nou'ya döneceği söyleniyor
    Peki Messi'nin babası ile Laporta arasında neler yaşandı?

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi oyuncunun PSG ile sözleşmesi bitiyor ve serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor. Bir süredir Lionel Messi'nin Barcelona'ya döneceği iddia edilirken Arjantinli yıldızın babası Jorge ile Katalan devinin başkanı Joan Laporta bir araya geldi.

NE SÖYLENDİ? Toni Juanmarti'nin haberine göre, Joan Laporta ile buluşan Lionel Messi'nin babası Jorge Messi şunları söyledi: "Messi, Barcelona'ya dönmek istiyor. Ben de onun buraya dönmesini isterim."

BÜYÜK RESİM: Jorge Messi ile Joan Laporta'nın buluşması, Arjantinli yıldızın transfer görüşmelerinin masada olduğunu gösteriyor. Barcelona bu hamleyi yapmak istese de Lionel Messi'yi kadroya katabilmek için mali kaynak bulması yada birçok oyuncuyu elinden çıkarması gerekecek.

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