Lionel Messi, neden Barcelona'dan ayrılmak istiyor?

İşte Lionel Messi'yi Barceona'dan ayrılma kararına iten süreç...

ÖZEL HABER

20 yıldır forması giyen , takımdan ayrılma kararını yönetime iletti.

Kulüp tarihinin en iyi oyuncusu, son dönemlerde yönetimle yaşadığı sıkıntılar ve sportif başarısızlıklar sonrasında Barcelona'daki macerasının sona erdiği ve profesyonel futbol kariyerinde yeni meydan okumalara yer açmak istediğine kesin olarak karar verdi.

Arjantinli yıldız, yönetime ilettiği belgede sözleşmesindeki tek taraflı fesih maddesini kullanarak serbest kalmak istediğini bildirdi.

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Messi, ayrılmaya ne zaman ve nasıl karar verdi?

Barcelona'nın Lizbon'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'e 8-2'lik tarihi bir skorla boyun eğmesi bardağı taşıran son damla oldu.

Maç sonrasında soyunma odasına oldukça öfkeli bir şekilde giren yıldız futbolcu, bu şekilde devam edemeyeceğini sert bir dille söyledi. Goal'ün Barcelona soyunma odasına yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre Messi, şu ana kadar hiç olmadığı kadar sinirli ve kontrolden çıkmış durumdaydı.

Barcelona'ya dönüş yolunda da tansiyon son derece yüksekti. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere gere aynı gece Messi, bazı yöneticilere ciddi serzenişlerde bulundu.

Ne yöneticiler ne de Koeman onu ikna edebildi

Barcelona yönetimi, Messi'nin ağzından çıkan sözlerin ağır yenilginin verdiği ani öfke patlaması olarak düşünüyor ve yıldız futbolcunun ayrılık kararı almayacağını düşünüyordu.

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Messi, şehre döndükten sonra ilk olarak ailesi ve yakın çevresiyle görüşerek takımdan ayrılmayı düşündüğünü dile getirdi. Ama kimse onun fikrini değiştiremedi. Kulüp başkanı ve yöneticiler, yeni teknik direktör Ronald Koeman'ın krizi çözmesini bekliyordu. Ancak bu da işe yaramayacaktı...

Quique Setien'in görevine son verildikten sonra takımın başına getirilen Hollandalı teknik adam, ilk iş olarak Messi ile bir toplantı yaptı. Bu özel görüşmede Messi, deneyimli teknik adama kulübün geleceğe dair projelerine inanmadığını ve yaşananların kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Messi, bu görüşme sonrasında ise verdiği kararı uygulamaya koyarak yönetime sözleşme feshini talep ettiği belgeyi gönderdi.