Lionel Messi, MLS'i eleştirdi: "Durumumuz çok kötü"

Lionel Messi, Inter Miami'nin Montreal'i mağlup etmesine rağmen karşılaşmada MLS'in yeni kuralı nedeniyle mutlu değildi.

Inter Miami, Montreal'i 3-2 mağlup etti

Messi yeni kuraldan memnuniyetsizdi

Tepkisini kameralara gösterdi

NE OLDU? Inter Miami, MLS'te Montreal'i Matias Rojas, Luis Suarez ve Cremaschi'nin golleriyle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın 43. dakikasında Lionel Messi tedavi olmak için kenara geldi ancak MLS'in yeni kuralı nedeniyle maça dönmek için iki dakika beklemek zorunda kaldı. Bunun üzerine tepkisini kameralara gösterdi.

NE SÖYLENDİ? Maça tekrar girmek için iki dakika kenarda bekleyen Lionel Messi kameralara dönerek, "Bu cins bir kural. Durumumuz çok kötü" dedi.

BÜYÜK RESİM: MLS'te yeni kurala göre sakatlık yaşayıp tedavi için kenara gelen futbolcu oyuna dönebilmek için 2 dakika beklemek zorunda.

Haberin devamı aşağıda

SIRADA NE VAR? Inter Miami bir sonraki maçını 16 Mayıs'ta Orlando City ile oynayacak. Ardından 19 Mayıs'ta DC United maçına çıkacaklar.