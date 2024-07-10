Lionel Messi, Lamine Yamal'e daha 6 aylıkken el vermiş

Barcelona'nın 16 yaşındaki yeteneği Lamine Yamal ile Lionel Messi'nin yıllar öncesine dayanan bir bağı olduğu ortaya çıktı.

Yamal ile Messi'nin bağlantısı şaşırttı

16 yaşındaki Yamal, Fransa'ya karşı maçın oyuncusu oldu

İspanya, Fransa'yı eledi

NE OLDU? EURO 2024 yarı final maçında İspanya, Fransa'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırırken maçın 21. dakikasında sahneye çıkarak skora denge getiren 16 yaş 362 günlük Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinin en genç golcüsü oldu. Futbol tarihine adını yazdıran Yamal, UEFA tarafından maçın oyuncusu ödülüne de layık görüldü. Yamal'ın Lionel Messi ile bağlantısıysa şaşırtıyor.

BÜYÜK RESİM: Lamine Yamal'ın babası, paylaştığı nostalji fotoğraflarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fotoğraflarda, Messi'nin 2007 yılının Aralık ayında bir yardım kampanyasının çekimleri sırasında, o dönem henüz 6 aylık bir bebek olan Lamine Yamal'a banyo yaptırdığı görülüyor. Çekimi gerçekleştiren fotoğrafçı Joan Monfort, Barcelona'nın o dönemki oyuncularının yerel Diario Sport gazetesi ve UNICEF tarafından her yıl düzenlenen yardım kampanyası kapsamında bir takvim için çocuklar ve aileleriyle poz verdiğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Lamine Yamal'ın o zamanlar 20 yaşında olan Messi ile eşleştirildiğini belirten Monfort, "UNICEF, Lamine'nin ailesinin yaşadığı Mataro'daki Roca Fonda mahallesinde bir çekiliş yaptı. Camp Nou'da bir Barcelona oyuncusuyla fotoğraf çektirmek için çekilişe katıldılar. Ve çekilişi kazandılar." dedi.

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"Messi ilk başta onu nasıl tutacağını bile bilmiyordu," diyen Monfort çekimin zorluklarını şöyle anlattı: "Messi oldukça içe dönük bir adam, utangaç. Soyunma odasından çıkıyordu ve bir anda kendini içi su dolu plastik bir küvet ve içinde bir bebekle başka bir soyunma odasında buldu. Karmaşık bir durumdu."