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Lionel Messi, La Liga tarihine geçti

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Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, La Liga'daki 400. golünü kaydetti...

La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 3-0 yendi. 

Katalan ekibinin takım kaptanı Lionel Messi ise 53. dakikada attığı golle, Barcelona formasıyla La Liga'daki 400. golünü kaydetti.

2004-2005 sezonundan bu yana bordo-mavili formayı giyen 31 yaşındaki Messi, La Liga'da toplam 435 maçta 400 gole ulaştı. Arjantinli futbolcu, La Liga tarihinin en fazla gol atan futbolcusu olarak ilk sırada bulunurken, onu şu anda İtalya'da Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo (292 maçta 311 gol) takip ediyor. 

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Barcelona formasıyla sahaya çıktığı tüm resmi maçlarda toplam 575 gol ve 224 asist ile oynayan Messi, bir sonraki karşılaşmada Katalan ekibiyle 800. maçına çıkacak. La Liga'da 17 gol ile gol krallığı yarışında ilk sırada bulunan Messi, Avrupa'nın önemli liglerinde de (İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa) en fazla gol atan futbolcu olarak öne çıkıyor.

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