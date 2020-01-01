Lionel Messi

Lionel Messi kariyerinde kaç kupa kazandı?

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Lionel Messi Trophy 2
Getty
Futbol tarihinin en iyi oyuncusu tartışmasının önde gelen isimlerinden Lionel Messi, kariyeri boyunca kaç kupa kazandı?

Barcelona ve dünya futbolunun ikonik isimlerinden Lionel Messi, kulüp kariyerinde kazandığı başarılarla taraflı tarafsız herkesin saygısını kazandı.

2001 yılında Newell's Old Boys altyapısından Barcelona altyapısına transfer olan Messi, o günden bu yana Katalan ekipten hiç ayrılmadı ve bu ortaklık 34 kupayı beraberinde getirdi.

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Arjantin Milli Takım formasıyla istediği başarıları bir türlü elde edemeyen 32 yaşındaki yıldız, 2008 yılında Olimpiyat Oyunları'nı, 2005 yılında ise 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmaktan öteye geçemedi.

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    İşte Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca kazandığı 36 kupa:

    Sezon / Sene Organizasyon Oynadığı takım
    2004-05 İspanya La Liga Barcelona
    2005 20 Yaş Altı Dünya Kupası Arjantin
    2005 İspanya Süper Kupa Barcelona
    2005-06 İspanya La Liga Barcelona
    2005-06 UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona
    2006 İspanya Süper Kupa Barcelona
    2008 Yaz Olimpiyatları Arjantin
    2008-09 İspanya La Liga Barcelona
    2008-09 İspanya Kral Kupası Barcelona
    2008-09 UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona
    2009 İspanya Süper Kupa Barcelona
    2009 UEFA Süper Kupa Barcelona
    2009 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Barcelona
    2009-10 İspanya La Liga Barcelona
    2010 İspanya Süper Kupa Barcelona
    2010-11 İspanya La Liga Barcelona
    2010-11 UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona
    2011 İspanya Süper Kupa Barcelona
    2011 UEFA Süper Kupa Barcelona
    2011 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Barcelona
    2011-12 İspanya Kral Kupası Barcelona
    2012-13 İspanya La Liga Barcelona
    2013 İspanya Süper Kupa Barcelona
    2014-15 İspanya La Liga Barcelona
    2014-15 İspanya Kral Kupası Barcelona
    2014-15 UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona
    2015 UEFA Süper Kupa Barcelona
    2015 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Barcelona
    2015-16 İspanya La Liga Barcelona
    2015-16 İspanya Kral Kupası Barcelona
    2016 İspanya Süper Kupa Barcelona
    2016-17 İspanya Kral Kupası Barcelona
    2017-18 İspanya La Liga Barcelona
    2017-18 İspanya Kral Kupası Barcelona
    2018 İspanya Süper Kupa Barcelona
    2018-19 İspanya La Liga Barcelona

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