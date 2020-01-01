Lionel Messi kariyerinde kaç kupa kazandı?

Futbol tarihinin en iyi oyuncusu tartışmasının önde gelen isimlerinden Lionel Messi, kariyeri boyunca kaç kupa kazandı?

ve dünya futbolunun ikonik isimlerinden , kulüp kariyerinde kazandığı başarılarla taraflı tarafsız herkesin saygısını kazandı.

2001 yılında Newell's Old Boys altyapısından Barcelona altyapısına transfer olan Messi, o günden bu yana Katalan ekipten hiç ayrılmadı ve bu ortaklık 34 kupayı beraberinde getirdi.

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Milli Takım formasıyla istediği başarıları bir türlü elde edemeyen 32 yaşındaki yıldız, 2008 yılında Olimpiyat Oyunları'nı, 2005 yılında ise 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmaktan öteye geçemedi.

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İşte Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca kazandığı 36 kupa: