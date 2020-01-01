Lionel Messi kariyerinde kaç kupa kazandı?
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Barcelona ve dünya futbolunun ikonik isimlerinden Lionel Messi, kulüp kariyerinde kazandığı başarılarla taraflı tarafsız herkesin saygısını kazandı.
2001 yılında Newell's Old Boys altyapısından Barcelona altyapısına transfer olan Messi, o günden bu yana Katalan ekipten hiç ayrılmadı ve bu ortaklık 34 kupayı beraberinde getirdi.
Arjantin Milli Takım formasıyla istediği başarıları bir türlü elde edemeyen 32 yaşındaki yıldız, 2008 yılında Olimpiyat Oyunları'nı, 2005 yılında ise 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanmaktan öteye geçemedi.
İşte Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca kazandığı 36 kupa:
|Sezon / Sene
|Organizasyon
|Oynadığı takım
|2004-05
|İspanya La Liga
|Barcelona
|2005
|20 Yaş Altı Dünya Kupası
|Arjantin
|2005
|İspanya Süper Kupa
|Barcelona
|2005-06
|İspanya La Liga
|Barcelona
|2005-06
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Barcelona
|2006
|İspanya Süper Kupa
|Barcelona
|2008
|Yaz Olimpiyatları
|Arjantin
|2008-09
|İspanya La Liga
|Barcelona
|2008-09
|İspanya Kral Kupası
|Barcelona
|2008-09
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Barcelona
|2009
|İspanya Süper Kupa
|Barcelona
|2009
|UEFA Süper Kupa
|Barcelona
|2009
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|Barcelona
|2009-10
|İspanya La Liga
|Barcelona
|2010
|İspanya Süper Kupa
|Barcelona
|2010-11
|İspanya La Liga
|Barcelona
|2010-11
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Barcelona
|2011
|İspanya Süper Kupa
|Barcelona
|2011
|UEFA Süper Kupa
|Barcelona
|2011
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|Barcelona
|2011-12
|İspanya Kral Kupası
|Barcelona
|2012-13
|İspanya La Liga
|Barcelona
|2013
|İspanya Süper Kupa
|Barcelona
|2014-15
|İspanya La Liga
|Barcelona
|2014-15
|İspanya Kral Kupası
|Barcelona
|2014-15
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|Barcelona
|2015
|UEFA Süper Kupa
|Barcelona
|2015
|FIFA Kulüpler Dünya Kupası
|Barcelona
|2015-16
|İspanya La Liga
|Barcelona
|2015-16
|İspanya Kral Kupası
|Barcelona
|2016
|İspanya Süper Kupa
|Barcelona
|2016-17
|İspanya Kral Kupası
|Barcelona
|2017-18
|İspanya La Liga
|Barcelona
|2017-18
|İspanya Kral Kupası
|Barcelona
|2018
|İspanya Süper Kupa
|Barcelona
|2018-19
|İspanya La Liga
|Barcelona