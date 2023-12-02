Lionel Messi isyan etti: "Bana çok haksızlık yapıldı!"

Lionel Messi, Dünya Kupası'nı kazandığı için kendini şanslı hissederken eleştirmenlerin haksızlığına uğradığını düşünüyor.

Lionel Messi ailesiyle zor zamanlardan geçtiğine inanıyor

Haksızlığa uğradığını düşünüyor

Ancak birçok başarıya imza attığı için şanslı hissediyor

NE OLDU? Lionel Messi sert eleştirileri ve kendisi hakkında yapılan kötü yorumları susturup Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadığı için kendisini şanslı hissediyor. Arjantinli yıldız yaşadığı süreci, Star+'a anlattı.

NE SÖYLENDİ? Lionel Messi, Dünya Kupası öncesinde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Kötü zamanlar geçirdim. Ailem ve beni seven insanlar da öyle. Eleştirmenler bir oyuncuya haksızlık ettiler ve benim hakkımda kötü şeyler söylediler. Bugün Arjantin'in yüzde 95'i yada yüzde yüzü beni seviyor ve bu çok güzel bir duygu. Barcelona ile hem kulüp hem de bireysel düzeyde elde ettiğim başarılar için çok şanslıyım. Gözümden kaçan tek şey Dünya Kupasıydı. Bunu başardım, her şeyi başardım ve Tanrı'ya şükürler olsun ki ben de bu zafere erişenlerden biriyim."

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi futboldaki mirasını Dünya Kupası'nı kazanarak pekiştirdi. Böylece Pele ve Maradona gibi efsanelerin arasına adını yazdırdı. Arjantinli yıldız bu başarıya Arjantinlilerin sevgisiyle ulaştığını söylüyor.