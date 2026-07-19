Lionel Messi, İspanya - Arjantin Dünya Kupası finali öncesinde özel bir mesaj yayınladı

Lionel Messi, Instagram’da yayınladığı bir mektupla Pazar akşamı oynanacak Dünya Kupası finali öncesinde Arjantinli taraftarlara ve oyunculara seslendi. Messi, İspanya maçının sonucu ne olursa olsun, geriye gururla bakılabileceğini düşünüyor.

“Bunca yılın en güzel yanı hiçbir zaman sadece şampiyonluklar değil, tüm bu yolculuktu,” diye minnettarlığını dile getiriyor. “Bu grupla günlük hayatı paylaşmak, birlikte mücadele etmek, zor anlarda birbirimizi cesaretlendirmek ve her adımı keyifle yaşamak.”

“Tüm takım arkadaşlarıma, teknik kadroya ve bu milli takımı bir aile haline getirmek için her gün emek veren tüm harika insanlara teşekkür ederim,” diye yazıyor Messi.

“Yarın ne olursa olsun, bu grup zaten asla unutmayacağımız ve kimsenin silemeyeceği bir hikâye yazdı. Vamos Argentina.”

Finale giden yol, her halükarda Arjantin için olağanüstüydü; zira Messi ve arkadaşları birçok kez ciddi zorluklarla karşılaştı. Hem Yeşil Burun Adaları hem de İsviçre karşısında uzatmalara gidildi; Mısır ise mucizevi bir geri dönüşle elendi.

Yine de Arjantinliler için Dünya Kupası, finalde galibiyet olmadan tam anlamıyla tamamlanmış sayılmayacak. Bu, Messi için 2022 Katar Dünya Kupası’ndaki zaferin ardından ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu olacak.

Ayrıca Messi, gol konusunda her zamankinden daha hırslı olacak; zira Kylian Mbappé, Cumartesi akşamı bu Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu ve Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olarak onu geride bıraktı. Messi toplamda 21 gol atarken, Mbappé şimdiden 22 gole ulaştı.