Joan Laporta'ya göre, Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi son bir dans için Camp Nou'ya dönebilir.

Camp Nou'da son bir dans gerçekleşebilir

Laporta, Messi'nin Miami'de iyi bir dönem geçirmesini istiyor

Ancak Arjantinli'ye Camp Nou'da son bir veda düzenleyebileceklerini söylüyor

NE OLDU? Lionel Messi'nin bu yaz Barcelona'ya dönmesi beklenirken Inter Miami'ye imz attı. Arjantinli yıldız ve Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan gergin açıklamalar geldi. Ancak tüm bunlara rağmen Laporta, Messi'ye Camp Nou'da veda etmek istediklerini söylüyor.

NE SÖYLENDİ? TV3'e konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin menajerleriyle Arjantinli yıldıza Camp Nou'da veda düzenlemek için görüştüğünü söyledi: "Ona bir saygı duruşunda bulunmak için menajerleriyle görüşüp anlaştım. Aslında Spotify Camp Nou'nun açılış günü mükemmel bir tarih olurdu."

DAHA FAZLASI: Laporta ayrıca şunları söyledi: "Messi, Barça'ya dönmek istedi. Paris'te zor zamanlar geçirmişti. Ancak babası bana baskı istemediklerini iletti. Bir Barça taraftarı olarak buna saygı duydum. Miami'de daha başarılı olabilir."

BÜYÜK RESİM: Barcelona gelecek sezon iç saha maçlarını farklı bir stadyumda oynayacak. Camp Nou yenileniyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty/GOAL

Getty Images