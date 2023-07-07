Lionel Messi, Inter Miami ile sezonu açmadan önce mutlu pozlar verdi!

Barcelona ile PSG'nin eski yıldızı Lionel Messi, yeni takımı Inter Miami'ye katılmadan önce ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

Messi tatilin tadını çıkarıyor

Eşi Antonella ile birlikte pozlar verdi

Inter Miami'ye katılmaya hazırlanıyor

NE OLDU? Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo, Instagram hesabında Arjantinli yıldızla birlikte tatildeki eğlenceli anlarını paylaştı. Paris'ten ayrılan ünlü çift, mutlu pozlar verdi.

NE PAYLAŞILDI?

instagram/antonelaroccuzzo

instagram/antonelaroccuzzo

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Barcelona'ya döneceği iddialarının ortasında Inter Miami'ye imza attı. Suudi Arabistan da büyük bir teklif alan Arjantinli yıldız, MLS ekibinin en büyük transferi oldu. Messi tatilinin ardından önümüzdeki haftalarda Inter Miami'ye katılacak.