Lionel Messi, Inter Miami ile sezonu açmadan önce mutlu pozlar verdi!

- Messi tatilin tadını çıkarıyor
- Eşi Antonella ile birlikte pozlar verdi
- Inter Miami'ye katılmaya hazırlanıyor
NE OLDU? Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo, Instagram hesabında Arjantinli yıldızla birlikte tatildeki eğlenceli anlarını paylaştı. Paris'ten ayrılan ünlü çift, mutlu pozlar verdi.
NE PAYLAŞILDI?instagram/antonelaroccuzzo
instagram/antonelaroccuzzo
BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, Barcelona'ya döneceği iddialarının ortasında Inter Miami'ye imza attı. Suudi Arabistan da büyük bir teklif alan Arjantinli yıldız, MLS ekibinin en büyük transferi oldu. Messi tatilinin ardından önümüzdeki haftalarda Inter Miami'ye katılacak.