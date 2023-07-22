Lionel Messi, Inter Miami'deki ilk golüyle rekor kırdı

ABD'de yeni kariyerine başlayan Lionel Messi, Inter Miami'deki frikikten kaydettiği ilk golüyle yine ortalığı kasıp kavurdu.

Messi ilk maçında frikikten fileleri havalandırdı

Instagram gönderisi 3 saatte 6 milyon beğeni aldı

Inter Miami, Cruz Azul'u Arjantinlinin golüyle devirdi

NE OLDU? Lionel Messi yıllar sonra Avrupa'ya veda ederek Amerika'da yeni kariyerini başlattı. Arjantinli yıldız, Inter Miami formasını giydiği ilk mücadelede Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası maçına çıktı. Liga MX ekibi Cruz Azul'a karşı oynayan Lionel Messi, 92. dakikada frikikten kaydettiği golle 1-1'lik eşitliği bozdu ve Inter Miami'ye galibiyeti getirdi.

NE SÖYLENDİ? Lionel Messi, ABD'deki ilk maçında attığı golle ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptı ve şunları söyledi: "YAŞASIN!! Bu haftaya herkes için önemli bir zaferle başlamak çok önemliydi. Devam!!"

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi'nin Instagram paylaşımı, üç saatte altı milyon beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımı oldu. Arjantinli yıldız, frikikten kaydettiği golle sosyal medya rekorlarını alt üst etti.

SIRADA NE VAR? Lionel Messi, Inter Miami formasıyla ikinci maçına Salı günü çıkacak. Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası mücadelesinde Atlanta United'a karşı oynayacaklar.