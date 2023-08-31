Lionel Messi, Inter Miami'de MLS kurallarını mı çiğnedi?

Lionel Messi, Inter Miami'nin Nashville ile 0-0 berabere kalmasının ardından medyaya konuşmadı, peki ne olacak?

Oyuncuların maçlardan sonra basına konuşması gerekiyor

Lionel Messi henüz herhangi bir MLS maçından sonra konuşma yapmadı

Peki MLS kurallarını çiğnedi mi?

NE OLDU? MLS kurallarına göre, her oyuncu maçlardan sonra basına konuşmaya hazır olmalı. Ancak ligin en merak edilen ismi Lionel Messi ne New York Red Bulls ne de Nashville maçından sonra basına konuşma yapmadı.

BÜYÜK RESİM: Lionel Messi, ABD'de yalnızca yeni takımına imza attıktan sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu. Fakat Miami Herald'ın haberine göre, Lionel Messi maçlardan sonra medyaya konuşmadığı için herhangi bir yaptırıma maruz kalmayacak. MLS'ten yapılan açıklamada Arjantinli yıldızın medya kurallarına ilişkin herhangi bir kuralı ihlal etmediği söylendi.

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Getty/Inter Miami

LIONEL MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Lionel Messi, Inter Miami formasıyla MLS'te bir sonraki maçını 4 Eylül'de Los Angeles FC'ye karşı oynayacak.